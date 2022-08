Schock a Torino: poco fa, intorno alle ore 11.00, in via Artom, all’altezza del civico 81, si è verificato un gravissimo incidente. Per cause ancora da accertare, un uomo di settant’anni è stato investito da un autobus del trasporto pubblico.

INUTILI I SOCCORSI

Nonostante i tentativi di rianimazione del personale medico intervenuto sul posto, l’uomo non ce l’ha fatta ed è deceduto. Sul posto è intervenuta la squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Locale.

IL VIDEO: