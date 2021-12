Torino: auto si ribalta dopo scontro con furgone, grave il conducente

Brutto incidente questa mattina, verso mezzogiorno, in piazza Rebaudengo. Nello scontro tra due mezzi, un furgone bianco e un’auto grigia, ha avuto la peggio quest’ultima che si è ribaltata a due passi da un albero. Sul posto è intervenuta la squadra infortunistica della polizia municipale per gli accertamenti del caso. Oltre a un’ambulanza per soccorrere il guidatore dell’auto, ora in prognosi riservata. Stando a una prima ricostruzione sembrerebbe che uno dei due veicoli abbia “bruciato” il semaforo rosso, causando il sinistro.