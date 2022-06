Scene…thrilling a Torino, trasformata eccezionalmente in un set cinematografico per le riprese di “Fast X“, ultimo episodio della saga di “Fast & Furious“. Attori, comparse e stuntman si sono trasferiti in piazza IV Marzo, a un tiro di schioppo dal Duomo, per girare una nuova scena spettacolare: l’esplosione di un’auto saltata letteralmente in alto, in una palla di fuoco. Di seguito, ecco le riprese mozzafiato!!

Clicca qui per gli altri video