Attimi di caos nel tardo pomeriggio di ieri a Torino: un rider, a bordo del suo scooter, è stato investito da un’auto.

E’ accaduto in via dell’Arcivescovado intorno alle 20.30: ad avere la peggio un giovane di nazionalità pakistana, trasportato in lacrime da un’ambulanza in ospedale. Le sue condizioni non sono comunque gravi. A guidare la macchina, una Fiat Panda nera, era invece una ragazza.