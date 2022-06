Torino, associazioni dei consumatori in piazza Castello contro il caro vita [VIDEO]

Le associazioni dei consumatori scendono in piazza Castello per protestare contro il caro vita. Il presidio, denominato “#pentolevuote”, si è tenuto intorno alle 11 della giornata di oggi in tutte le piazze italiane, compresa quella di Torino.

“C’è una forte speculazione su tutti i prodotti che chiediamo al Governo di controllare – ha spiegato Giovanni Prezioso, presidente Federconsumatori -. Chiediamo maggiori poteri per le autorità nazionali di garanzia, in modo da dargli la possibilità di sospendere le società che in modo fraudolento aumentano questi prezzi”.