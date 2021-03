Torino, assembramenti al mercato di piazza Vittorio: la polemica [LE FOTO]

Polemiche a Torino per gli assembramenti segnalati nel pomeriggio di oggi al mercato autorizzato di prodotti non essenziali, organizzato in piazza Vittorio.

Tanti i presenti, sia a passeggio (in bici ma anche a piedi), sia in fila ai banconi per acquistare la merce. Tutto ciò nonostante il continuo aumento dei contagi che ha portato alla zona rossa vigente attualmente in Piemonte, che vieta ai cittadini gli spostamenti non strettamente necessari: tante, dunque, le proteste sui social in riferimento alle immagini emerse in giornata.