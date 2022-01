Torino, aspetta l’ex moglie sotto casa e l’aggredisce

Un cinquantenne di origine cinese è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della sua ex moglie.

Il loro matrimonio era finito già da tempo ma, nonostante questo, l’uomo aveva continuato a telefonare alla donna chiedendole soldi per pagare dei debiti contratti col gioco d’azzardo. Le richieste erano seguite da minacce di morte nel momento in cui la vittima si rifiutava di pagare. La donna aveva cambiato indirizzo e numero di cellulare, questo però non ha fermato l’uomo, che, presentandosi sul posto di lavoro, l’aveva aggredita rompendole il telefono lanciandoglielo contro.

La scorsa domenica, in compagnia di un amico, l’uomo si trovava nei pressi della casa della vittima con la scusa di voler fare una passeggiata. Quando l’ha vista uscire dal portone dello stabile, ha cercato di avvicinarla, senza successo. Vedendola poi dileguarsi, prima l’ha afferrata dalla borsa e poi strattonata con la sua stessa sciarpa. Due passanti, notata la scena, hanno chiamato il 112 NUE. L’uomo è stato fermato ed arrestato dagli agenti del commissariato Barriera Nizza.