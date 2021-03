Torino, arriva la corazzata Inter. Nicola: “Dobbiamo essere tosti e sfacciati”

La sfida è di quelle proibitive. Perché giocare contro la prima in classifica, che, per giunta, arriva da sette vittorie consecutive non è assolutamente semplice. Ma dopo il ko di Crotone il Torino non può permettersi altri passi falsi. E domani (domenica 14 marzo, ore 15) servirà una prestazione super contro l’Inter.

“Dobbiamo giocare da squadra. Essere tosti, sfacciati, attenti e avere la voglia di trarre il massimo da questa partita” ha detto mister Nicola nella conferenza stampa della vigilia. “L’Inter ha mentalità, qualità, sa fare bene tutte le fasi e ha un grandissimo allenatore. E’ difficile che lasci punti per strada, ma noi noi siamo fortemente determinati a far sì che ciò avvenga perché ne abbiamo bisogno” ha aggiunto.

Per quanto riguarda la squadra, Nicola ha spiegato: “Si è negativizzato Belotti, anche se ha fatto solo un allenamento con noi, ma perdiamo Rincon per squalifica. Sanabria? E’ pronto”.