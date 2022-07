Torino, arriva il Festival del digitale popolare: date ed ospiti

A Torino arriva il Festival del digitale popolare. Sabato 8 e domenica 9 ottobre, con un’anteprima venerdì 7, la città ospiterà il primo evento italiano dedicato alla cultura e alle policy digitali, organizzato dalla Fondazione Italia Digitale con il patrocinio del Comune di Torino. Il fumettista e autore televisivo Makkox, l’attrice e dirigente sportiva Cristiana Capotondi, l’epidemiologo Gianni Rezza, l’ex calciatore Claudio Marchisio, la capitana della Nazionale di calcio Sara Gama, il filosofo Maurizio Ferraris, l’esperta di comunicazione social Ilde Forgione e il gruppo musicale La Rappresentante di Lista tra i primi ospiti annunciati in occasione della conferenza di presentazione della manifestazione, alla presenza dell’assessora alla Transizione Ecologica e Digitale, Chiara Foglietta, e del presidente della Fondazione Italia Digitale, Francesco Di Costanzo. Ospite “speciale” della presentazione il calciatore Giorgio Chiellini, tra i protagonisti del Festival, che ha inviato un video saluto da Los Angeles, e che proprio nella città di Torino ha vissuto alcuni dei momenti più belli e decisivi della sua carriera. «La trasformazione digitale riguarda innanzitutto le persone: è un’alleata preziosa per migliorare la qualità della vita – ha spiegato Foglietta -, ma la tecnologia deve rappresentare un’opportunità per tutti i cittadini e le cittadine e non essere causa di divario a favore di un’oligarchia tecnologica ed economica».