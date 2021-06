Torino, arrestato pusher senegalese: spacciava alla fermata del bus

Attendeva i suoi clienti al capolinea dei bus, in corso Stati Uniti: si tratta di uno spacciatore senegalese di 35 anni, precedentemente fermato nel mese di maggio per lo stesso reato, che è stato fermato dagli agenti di Polizia, impegnati nelle consuete operazioni di controllo, allertati dal suo atteggiamento sospetto. L’uomo è stato trovato in possesso di involucri di stupefacente, cocaina ed eroina, e oltre 315 euro in contanti. L’uomo, già sottoposto all’Obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, da inizio anno è stato tratto in arresto 4 volte per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.