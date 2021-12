Torino, arrestato per tentato furto in un’auto [VIDEO]

In seguito ai numerosi furti avvenuti nella zona Mirafiori, gli agenti del commissariato di zona hanno predisposto specifici servizi di controllo volti a contrastare il dilagare dei casi.

Nella tarda mattinata di giovedì, i poliziotti in transito su corso Tazzoli, si sono imbattuti in un individuo sospetto intento a girovagare in un parcheggio: dopo alcuni istanti l’uomo, cittadino italiano di 49 anni, si è fermato nei pressi di un’auto in sosta e, dopo essersi guardato attorno, ne ha infranto il deflettore con un rompivetro. Per il suono dell’antifurto, però, l’uomo è subito scappato in bici.

Fermato dagli agenti, è stato trovato in possesso del rompivetro, avvolto in una mascherina chirurgica: dalla successiva perquisizione in casa, è stato trovato in possesso di alcuni oggetti rubati, tra cui un’agenda in cui vi era custodito il certificato d’assicurazione di un mezzo intestato ad un’altra persona, vittima del reo. L’uomo è stato anche riconosciuto come autore di un furto avvenuto nel mese di giugno in corso Unione Sovietica. E’ stato arrestato.