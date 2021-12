Torino: arrestati due giovani, abitavano nello stesso palazzo di corso Vercelli

Doppio arresto da parte degli agenti della Polizia nello stesso palazzo di corso Vercelli, quartiere Centro, a Torino. A finire in manette sono stati due giovani, un gabonese di 21 anni ed un suo connazionale di 19, in due operazioni differenti avvenute nella giornata di mercoledì.

L’OPERAZIONE

I poliziotti si erano recati inizialmente nello stabile per arrestare il 21enne, che aveva un ordine di carcerazione a carico e doveva espiare una pena di due anni di reclusione. Nel corso dell’operazione, però, alcuni residenti hanno segnalato agli agenti la presenza di un’attività di spaccio nello stesso edificio, cosa che ha portato ad un controllo in un secondo appartamento, abitato da un 19enne. Quest’ultimo è stato quindi fermato in possesso di 15 dosi di crack (16 grammi circa, in foto) e di tutto il materiale per il confezionamento di esse.