Torino, armato di machete entra in hotel per una rapina: guardia giurata gli spara e lo ferisce

Armato di machete, ha fatto irruzione in un hotel ma è stato fermato e ferito da una guardia giurata con un colpo di pistola, prima di essere arrestato. Sono stati attimi concitati, di profonda paura, quelli vissuti nella notte in un albergo del quartiere Aurora di Torino. E’ successo più o meno quando le lancette dell’orologio segnavano l’1:00.

L’uomo è entrato nella struttura brandendo un machete: la sua intenzione era commettere una rapina. Ma il colpo non è andato a segno per l’intervento di una guardia giurata, che ha aperto il fuoco. Ferito a una gamba, il malvivente è stato trasportato in ospedale in codice giallo: da quanto si apprende le sue condizioni non sono gravi. E’ stato quindi arrestato dalla polizia per tentata rapina.