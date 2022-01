Torino, apre i battenti il nuovo hub vaccinale pediatrico Humanitas Medical Care [LE FOTO]

Nuovo centro vaccinale pediatrico a Torino. E’ l’Humanitas Medical Care, inaugurato questa mattina in corso Principe Oddone 30 alla presenza del governatore del Piemonte Alberto Cirio e del sindaco Stefano Lo Russo.

INOCULERA’ MILLE DOSI A SETTIMANA

Riservato ai bambini dai 5 agli 11 anni, l’hub torinese sarà aperto sette giorni su sette – con orario 14-19 nei giorni feriali e 9-19 nei festivi – e provvederà alla somministrazione di mille vaccini a settimana.

ATTRAZIONE PER I PICCOLI

Al suo interno, i piccoli troveranno attività ricreative, giochi e animazioni studiati apposta per rendere più gradevole la loro permanenza in quel posto.

PERSONALE SANITARIO AL LAVORO

Il centro vaccinale sarà gestito da personale sanitario di Humanitas Cellini, insieme con i “camici bianchi” dell’Asl Città di Torino e il contributo dei volontari Abio.

L’IMPEGNO DI HUMANITAS

“L’apertura di questo centro rappresenta la naturale evoluzione dell’impegno che abbiamo profuso da subito nella gestione dell’emergenza Covid-19” ha detto il direttore sanitario della clinica Humanitas Cellini, Roberto Russo, ricordando come già in occasione “della prima ondata della pandemia, Humanitas Cellini” avesse aveva messo a disposizione delle autorià sanitarie regionali “i propri posti letto di terapia intensiva e degenza ordinaria curando decine di pazienti”. “Altrettanto impegno è ora necessario anche in ambito vaccinale” ha concluso Russo.

L’HUB VACCINALE PER ADULTI

Il nuovo hub vaccinale pediatrico si affianca a quello per adulti di Humanitas Gradenigo, aperto nel marzo del 2021 all’interno dell’ospedale di corso Regina Margherita, trasferito prima al Basic Village di corso Regio Parco, e, dallo scorso mese di settembre, all’interno del Centro Congressi dell’Unione industriale di Torino.