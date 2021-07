Torino: apre 27 box auto e ruba una macchina

Non è andato a buon fine per fortuna il tentativo di furto messo in atto da un gruppo di uomini la scorsa notte in via Defendente Ferrari a Torino. Un residente dello stabile ha, infatti, allertato le forze dell’ordine dopo aver sentito dei rumori sospetti che provenivano dal garage condominiale.

Una volta arrivati, gli uomini della Polizia della Questura di Torino, hanno verificato che ben 27 box auto erano stato aperti. I ladri erano però nel frattempo riusciti a dileguarsi, facendo perdere le loro tracce. Solo un cittadino rumeno di 17 anni è stato successivamente fermato a bordo di una autovettura risultata rubata. Il giovane era in possesso di una tronchese, di un coltello a serramanico e di due telecomandi elettronici, utilizzati per aprire una parte dei garage.

Il diciassettenne, che ha precedenti specifici, è stato arrestato per tentato furto aggravato in concorso con persone rimaste ignote.