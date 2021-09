Torino, ancora violenze in carcere: agenti aggrediti finiscono in ospedale

Ennesimo episodio di violenza nel carcere di Torino. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, quando un detenuto ha aggredito un altro detenuto addetto al vitto per una razione di cibo. Alcuni agenti della polizia penitenziaria, intervenuti per evitare il peggio, sono finiti nel mirino del prigioniero violento, tanto è vero che sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria, riportando fino a 7 giorni di prognosi.

A denunciare il fatto è l’Osapp, (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) per voce del Segretario Generale Leo Beneduci. “Il detenuto responsabile delle violenze non è nuovo a episodi simili: in precedenza aveva cercato di sottrarre le chiavi della sezione al personale e, ciò nonostante, risulta tutt’ora assegnato alla medesima articolazione interna al carcere – spiega – Si tratta solo dell’ultimo episodio, in ordine di tempo, ai danni del personale di Polizia penitenziaria che, oramai, subisce l’ira non giustificata dei detenuti per qualsivoglia condizione abbia a verificarsi in carcere”.