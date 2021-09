Torino, ancora violenza in carcere: detenuto aggredisce agente e lo manda in ospedale

Ennesimo episodio di violenza nel carcere di Torino. E’ successo questa mattina, intorno alle 9:45, quando un detenuto ha aggredito un agente della polizia penitenziaria che lo aveva invitato a invitato a desistere dal lanciare in aria computer e scrivanie che si trovavano al piano terra del Padiglione detentivo.

Il detenuto ha quindi sferrato calci e pugni all’indirizzo dell’agente, poi lo ha spintonato facendolo cadere a terra.

Il poliziotto è stato accompagnato all’ospedale Maria Vittoria di Torino dove, dopo gli accertamenti del caso, è stato dimesso con 15 giorni di prognosi per contusioni multiple.

LA DENUNCIA DELL’OSAPP

A denunciare la vicenda è il sindacato Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), attraverso il segretario generale Leo Beneduci.

“Il personale è stanco di subire aggressioni gratuite da parte dei detenuti, graziati da eccessivo buonismo. Molti procedimenti disciplinari, infatti, vengono fatti scadere, mentre altri totalmente archiviati. Chiediamo a gran voce che l’azione disciplinare abbia il suo corso affinché i detenuti rispettino le regole interne e questo a garanzia dell’ordine, della sicurezza e della tutela dell’incolumità fisica del personale di Polizia Penitenziaria” afferma Beneduci.

“Questa situazione è intollerabile, non può più tardare un energico intervento dei vertici Regionali che sono ampiamente al corrente della grave situazione del carcere di Torino e del Dap, prima che accada qualcosa di irreparabile. Il personale è allo stremo ed esausto.

Il carcere in Italia è diventato una vera e propria giungla in cui vige la legge del più violento”.