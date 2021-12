Torino, anche a Natale in piazza i gruppi no-vax e no-green pass

Per il 24esimo sabato consecutivo gruppi no-vax e no-green pass si sono radunati a Torino per portare in piazza Castello le proprie rimostranze contro le decisioni del governo in merito alla lotta contro la pandemia. Un sabato particolare, essendo oggi il giorno di Natale. E difatti il pomeriggio è stato scandito da brani natalizi e scambio di fette di pandoro. Nessun problema di ordine pubblico (un centinaio le persone presenti), ma gli organizzatori hanno fatto sapere che d’ora in poi non ci saranno più cortei, ma “disobbedienza civile, sempre nel massimo rispetto“.