Torino, anarchici in corteo: petardi e fumogeni, ferito un operatore tv [VIDEO]

Momenti di tensione, oggi, durante il corteo degli anarchici partito nel pomeriggio da piazza Castello, a Torino. Più di cento persone sono scese in strada in segno di solidarietà ad Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Sassari che ha da oltre 80 giorni ha iniziato lo sciopero della fame per protestare contro il regime del 41 bis. Nel corso della manifestazione si sono registrati lanci di petardi e fumogeni: un operatore tv è stato ferito.

IL VIDEO DEL CORTEO DEGLI ANARCHICI (di Antonino Di Marco):