Torino, altro che pane e profumo: nel cestino della bici trasporta hashish e anfetamine

Sono circa le 22:00, quando in via Vittorio Andreis, a Torino, i poliziotti notano un uomo in bicicletta. Nel cestino c’è un sacchetto giallo con su scritto ‘Panificio’. E, alla vista della volante, rallenta nella speranza di farsi superare dalle forze dell’ordine. Insospettiti, però, gli agenti lo sottopongono a controllo.

Hashish e anfetamine

Nel sacchetto trovano due panetti interi e uno dimezzato di hashish, etichettati con le scritte “Smoking” e “Amnesia”, per un peso totale di quasi 250 grammi. Ulteriori 10 grammi di anfetamine sono nascosti nella tracolla dell’uomo. Inutile il suo tentativo di giustificarsi: “E’ un tipo di profumo in granuli”, dice senza riuscire a ingannare i poliziotti.

Il ciclista, un marocchino di 40 anni con numerosi precedenti, finisce così in manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

