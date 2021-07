Era in giro per le strade di Torino sprovvisto patente, assicurazione o carta di circolazione: denunciato un 25enne rumeno, fermato in corso Galileo Galilei in compagnia di un’amica 28enne.

L’operazione è stata eseguita dagli agenti del Commissariato Barriera Nizza. Il giovane è stato sanzionato ed il mezzo sottoposto a sequestro.