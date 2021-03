Torino, al via la raccolta di uova di Pasqua organizzata da Sol.Id. Onlus

Oggi ha inizio la raccolta solidale di uova di Pasqua, organizzata dall’associazione Sol.Id. Onlus, destinate ai bimbi torinesi le cui famiglie sono in difficoltà economica.

“Oltre al consueto pacco alimentare che consegnamo ogni mese alle famiglie meno abbienti, con l’avvicinarsi delle feste pasquali abbiamo deciso di organizzare una raccolta di Uova di Pasqua – annunciano i volontari di Sol.Id – che verranno regalate ai bambini delle famiglie che sosteniamo sabato 3 aprile”.

“Nonostante il Piemonte sia una delle regioni più colpite dalla pandemia e l’umore collettivo non sia dei migliori, speriamo con questo piccolo gesto di donare un sorriso ai piccoli e alle loro famiglie. – continuano i volontari – Molti genitori infatti non possono permettersi di acquistare le uova di cioccolato poiché da troppo tempo sono costretti a lavorare a singhiozzo e devono centellinare ogni singolo euro per arrivare a fine mese”.

“In un momento come questo, dove i più piccoli sono costretti in DAD e i parco giochi sono stati chiusi – conclude l’associazione – il nostro piccolo dono farà brillare di nuovo i loro occhi. Non permetteremo che i nostri bambini si scordino le piccole gioie dell’infanzia”.