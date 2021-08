Torino, aggredisce e rapina passante in zona San Salvario: arrestato

Aggredisce e rapina un passante in via Nizza, nel quartiere San Salvario a Torino: arrestato 22enne egiziano.

Il malvivente ha fermato la sua vittima in strada, iniziando ad insultarla. Una volta raggiunta, l’ha aggredita facendola rovinare a terra e strappandogli la maglietta. L’egiziano ha rubato poi il cellulare dalla tasca dell’uomo, italiano, e scappa.

La vittima dell’aggressione riesce a chiedere aiuto al personale di un pub in zona: avvisata la Polizia, una Volante arriva in zona e si getta all’inseguimento del 22enne. Il fuggitivo è intercettato in via Galliari: fornisce prima generalità differenti a quelle reali, poi, dopo accertamenti, i poliziotti scoprono la sua vera identità ed i suoi numerosi precedenti. L’uomo è stato arrestato per rapina e false dichiarazioni sull’identità personale.