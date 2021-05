Torino, aggredisce di nuovo la compagna davanti al figlio piccolo: arrestato

Ancora una donna vittima di violenze da parte del compagno a Torino. E’ successo domenica nel quartiere Barriera Milano, quando al 112 è stata segnalata una lite in corso tra conviventi. Sul posto una pattuglia del commissariato Dora Vanchiglia: gli agenti hanno subito prestato i primi soccorsi alla vittima, che era scesa al piano terra dello stabile.

La donna ha raccontato le diverse aggressioni subite dal partner, ma soprattutto era in ansia per il suo bambino, rimasto nell’appartamento. I poliziotti sono quindi entrati nell’alloggio e, dopo aver messo al sicuro il piccolo, hanno arrestato l’uomo. Risultato recidivo. Sì, perché ha numerosi precedenti specifici per maltrattamenti in famiglia e anche un ammonimento del Questore dall’avere atteggiamenti violenti nei confronti della compagna risalente a due anni fa.