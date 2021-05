Torino: accosta per una telefonata, scopre topo d’auto e lo fa arrestare coi complici

Tutto avrebbe pensato l’uomo che stava forzando il nottolino dell’avviamento dell’auto che voleva rubare, tranne che in quel momento un cittadino avrebbe accostato lì di fronte per fare una telefonata. Il fatto è accaduto venerdì mattina in piazza Giovanni dalle Bande Nere. Un uomo ha parcheggiato per fare una telefonata ma ben presto si è accorto che qualcosa di strano stava accadendo nell’auto che aveva di fronte: la persona in macchina stava cercando di rubare il veicolo.

Il testimone ha fatto una foto ma il flash ha allerta il ladro che, a quel punto, si è dato alla fuga. In via Carlo della Porta, l’uomo è salito su un’altra auto nella quale ad attenderlo c’erano due persone. Una volta a bordo i tre si sono allontanati. Tuttavia, il testimone del tentato furto non solo ha contattato la polizia, ma ha seguito per un tratto l’auto con i tre a bordo, indicando la loro direzione di fuga.

L’auto dei fuggitivi verrà poco dopo fermata in corso Palermo da una volante che, ricevute le indicazioni, si era messa sulle sue tracce. I tre verranno poi arrestati per il tentato furto. Sulla loro auto gli agenti troveranno diversi arnesi e materiale utilizzato nei furti di autovetture: guanti, forbici, taglierini, chiavi e disturbatori di frequenza.