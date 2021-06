Torino, a zonzo su un monopattino di dubbia provenienza con 5 cellulari: denunciato

Lunedì sera, a Torino, gli del commissariato Barriera di Milano, coadiuvati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine, ha denunciato un uomo per ricettazione.

Quest’ultimo, a bordo di un monopattino elettrico di dubbia provenienza, è stato fermato dai poliziotti per un controllo mentre transitava su via Cherubini angolo via Monte Rosa.

L’uomo, un senegalese di 29 anni con precedenti, è stato trovato in possesso di cinque cellulari. Dai successivi accertamenti è emerso che uno di questi smartphone era oggetto di denuncia di furto. Il 29enne è stato denunciato anche per la ricettazione del monopattino.

