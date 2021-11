Torino, a spasso con tre boccette di metadone nello zaino: 31enne denunciato

Lunedì sera, gli agenti del commissariato Barriera Milano in servizio di Volante hanno notato un trentunenne romeno che camminava con fare sospetto su via Palermo, a Torino. L’uomo, alla vista della pattuglia, ha allungato il passo nel tentativo evitare il controllo, ma è stato raggiunto e fermato.

Nel suo zaino i poliziotti hanno trovato tre boccette di metadone prive della dovuta etichetta col nome e cognome. Avendo anche dei precedenti specifici, come una denuncia risalente a due anni fa per aver ceduto del metadone a terzi, è scattata la perquisizione domiciliare.

Nel suo appartamento i poliziotti hanno rinvenuto altri tre flaconi di metadone pieni, con etichetta riportante il nome del destinatario parzialmente rimosso, nonché diversi blister di pillole aventi effetti narcotici, rispetto al possesso dei quali non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione plausibile, e un telepass di cui non ha saputo specificare la provenienza. Il trentunenne è stato denunciato per ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.