Torino, a fuoco deposito di materiali edili in via Villafranca: collassata la struttura [FOTO e VIDEO]

Paura nella prima mattinata di oggi a Torino, quartiere Pozzo Strada, per un incendio divampato all’interno di un deposito di materiali edili.

Le fiamme hanno coinvolto l’intera struttura del fabbricato, di circa 1000 metri quadri: la copertura realizzata con una travatura in ferro è collassata a causa delle alte temperature. Il forte irraggiamento termico ha danneggiato anche gli infissi dei condomini circostanti. Per permettere ai vigili di operare in sicurezza sono stati aperti anche dei varchi nei muri perimetrali con il braccio di un escavatore.

Sul posto anche il carro per l’approvvigionamento delle bombole d’aria compressa. Le operazioni per la messa in sicurezza stanno proseguendo anche per l’intero pomeriggio di oggi. Nessuna persona è rimasta coinvolta.