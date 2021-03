Torino a caccia del bis, Nicola: “Contro la Samp un’altra battaglia”

Continuità. E’ ciò che deve trovare il Torino per centrare l’obiettivo salvezza. Dopo il rocambolesco successo contro il Sassuolo, i granata cercano il secondo successo consecutivo in trasferta contro la Sampdoria (domenica 21 marzo, ore 15:00). “Ci aspetta una partita difficile, contro una squadra forte. Sarà tosta, dovremo essere molto attenti” ha detto mister Nicola nella conferenza stampa della vigilia.

L’obiettivo è tornare a casa con i tre punti. “Il Toro gioca, produce occasioni, non molla mai. Commettiamo ancora degli errori, ma la squadra fa di tutto per conquistare l’intera posta in palio. Per noi – continua l’allenatore – ogni partita è una battaglia. Dobbiamo fare punti”.