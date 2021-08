Torino, 90enne travolta da un pirata della strada sulle strisce pedonali: è in prognosi riservata

Una donna di 90 anni è stata investita, ieri mattina, a Torino da un pirata della strada. E’ successo intorno alle 10:00: l’anziana si trovava sulle strisce pedonali in piazza Respighi angolo via Umberto Giordano, quando è stata travolta da un’auto che poi si è data alla fuga. La vittima, per la quale i sanitari si sono riservati la prognosi, è stata trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco, mentre sull’accaduto sta indagando la polizia municipale che sta provvedendo all’acquisizione delle telecamere presenti in zona per risalire all’investitore.

Caccia al pirata della strada

Si cercano testimoni in grado di fornire informazioni utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. Chiunque fosse in grado di fornire elementi utili sull’incidente può contattare l’ufficio Sinistri Radiomobile telefonando ai numeri 011.011.26510 – 011.011.26284.