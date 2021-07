Torino, 46enne viola il Daspo urbano: denunciato

Se ne infischia del daspo urbano cui era stato sottoposto e continua a frequentare quelle zone in cui gli era stato vietato l’accesso. A Torino un 46enne romeno è stato denunciato per la violazione del divieto di accesso alle aree urbane. Giovedì sera, infatti, è stato sorpreso dai poliziotti del commissariato Centro nell’area dei parcheggi a pagamento di via Nizza, vicino alla stazione Porta Nuova, nonostante il daspo.

L’uomo ha detto di non sapere nulla in merito alla limitazione, aggiungendo che si trovava lì solo di passaggio. I poliziotti lo hanno quindi invitato ad andare via, ma dopo due ore lo hanno beccato di nuovo tra le auto in sosta ed è scattata la denuncia.