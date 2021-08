Torino, 37 biciclette a bordo di un furgone: denunciato per ricettazione

“Venite, stanno caricando numerose biciclette su un furgone”. Una telefonata arrivata nel tardo di pomeriggio di ieri al 112 Nue ha messo in guardia la polizia. Giunti sul posto, in zona Falchera, gli agenti della Squadra Volanti hanno rintracciato i tre. Uno di essi, un 55enne nordafricano, ha spiegato che le bici gli erano state affidate da alcuni suoi connazionali per consegnarle a parenti ed amici nei loro paesi natali. Il tutto, però, senza l’autorizzazione fiscale idonea

Perquisito il furgone, i poliziotti hanno trovato 37 biciclette, di cui molte di ingente valore, e un monopattino elettrico. Non essendo in grado di dare spiegazioni sulla loro provenienza, l’uomo è stato denunciato per ricettazione.