Torinese dell’anno 2022, tutti i premiati

Paolo Vitelli è il Torinese dell’anno 2022.

Cavaliere del Lavoro da 26 anni, Console di Norvegia per 44 anni, deputato nei Governi Letta e Renzi, insignito della laurea Honoris Causa in ingegneria meccanica dal Politecnico di Torino e di numerosi altri riconoscimenti internazionali, Presidente per 8 anni di Ucina (Confindustria Nautica Italiana), Paolo Vitelli, fondatore di Azimut e oggi Presidente del Gruppo Azimut Benetti, è il 46° Torinese dell’Anno, un riconoscimento che va a chi, torinese di nascita o di adozione, ha offerto un contributo speciale nel proprio settore di attività.

Il Premio della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico

Raggiunge ben la 70° edizione, invece, il riconoscimento dedicato a chi ha svolto almeno 35 anni di servizio presso una stessa azienda, 35 anni di attività imprenditoriale in proprio o 50 come erede del fondatore. La prima edizione si è svolta nel 1952, con 200 riconoscimenti attribuiti ad altrettanti lavoratori, mentre sono oltre 2500 i Fedeli premiati in tutti questi anni.

Questi i premiati di questa edizione:

– 13 imprenditori eredi del fondatore

– 36 imprenditori

– 1 lavoratore dipendente divenuto poi imprenditore

– 8 lavoratori dipendenti oggi in pensione

– 108 lavoratori dipendenti ancora in servizio

per un totale di 166 premi.

Premiati Diplomati eccellenti tecnici e professionali 2021/2022

Per l’anno scolastico 2021/2022 ci sono 156 studentesse e studenti premiati, tra cui 27 con lode, che provengono da 41 istituti tecnici e professionali statali di Torino città (16) e provincia (25).

