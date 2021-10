Topo d’auto inseguito e bloccato dalla vittima: per lui scattano le manette

Topo d’auto in manette nel cuore della notte. E’ successo lunedì scorso, nel rione Valdocco a Torino. L’orologio segnava le 4,30 del mattino quando un uomo è stato svegliato dall’antifurto della sua auto. Subito dopo il cellulare gli ha notificato, tramite app, anche l’apertura della portiera del veicolo. A quel punto, nonostante fosse ancora notte fonda, l’uomo si è rivestito in tutta fretta ed è sceso in strada per verificare cosa stesse accadendo.

NELLA MACCHINA C’ERA UNO SCONOSCIUTO

Una volta giunto nei pressi dell’auto in piazza Maria Ausiliatrice, ha constatato che il finestrino della sua vettura era stato infranto e che all’interno della macchina c’è una persona. Quest’ultima, vistasi scoperta, si è data alla fuga in direzione di via Cigna.

SI LANCIA ALL’INSEGUIMENTO DEL LADRO

La vittima, però, non ha desistito ed ha inseguito il malvivente riuscendo anche a bloccarlo. Ne è scaturita una colluttazione nel corso della quale i due sono caduti a terra. La vittima, a quel punto, ha estratto il telefonino dalla tasca per chiamare la polizia. Il ladro, come contromossa, glielo ha strappato di mano cercando di gettarlo in un tombino, cosa che, però, non gli è riuscita per la reattività della vittima.

GETTA VIA LO SMARTPHONE

Pur di impedire la telefonata alle forze dell’ordine, il topo d’auto, un algerino di 39 anni con diversi precedenti di polizia a carico, ha lanciato lo smartphone ad una decina di metri ed è fuggito in direzione di via Cottolengo.

GLI PIOMBA ADDOSSO E LO ARRESTA

La vittima non si è arresa: dopo aver recuperato il cellulare, ha seguito il trentanovenne – il quale, nel frattempo, aveva trovato riparo in uno stabile del quartiere – ed ha chiamato la polizia, nascondendosi dietro i bidoni della spazzatura posizionati nei pressi del portone dove il fuggitivo si era rifugiato. Scelta che dopo qualche minuto si è rivelata azzeccata: infatti, prima ha scorto la sagoma del ladruncolo affacciarsi con circospezione e poi lo ha visto uscire per allontanarsi, cosa che non è successa perché il proprietario del veicolo gli è piombato addosso e lo ha bloccato.

ARRIVA LA POLIZIA E SCATTA L’ARRESTO

Il tira e molla tra i due è durato alcuni secondi fino a quando non è stato interrotto dall’arrivo degli agenti della Squadra Volante che hanno fermato definitivamente il cittadino straniero arrestandolo per tentata rapina.

PER LUI SCATTA ANCHE LA DENUNCIA

Il trentanovenne è stato anche denunciato per furto aggravato continuato. I poliziotti, infatti, nel corso del sopralluogo in piazza Maria Ausiliatrice hanno riscontrato la presenza di 5 auto con il finestrino danneggiato.