Topi d’appartamento in un palazzo di via De Sanctis, due arresti

Domenica sera un residente in un palazzo di via De Sanctis ha avvertito dal proprio appartamento dei rumori provenire dal pianerottolo. Ha provato a guardare dallo spioncino ma una mano gli ha coperto la visuale dall’esterno, per poi scomparire all’improvviso.

Poco dopo l’uomo ha riascoltato i rumori e urlando è riuscito a far allontanare le persone presenti. È poi corso alla finestra e ha visto due persone uscire rapidamente dal portone della stabile per poi entrare in un altro palazzo della via: per questo motivo ha avvisato la polizia.

Giunti sul posto, gli agenti hanno fatto ingresso nello stabile trovando a uno dei piani del palazzo degli arnesi atti allo scasso, mentre in un altro piano uno spioncino coperto con della carta stagnola. Gli agenti hanno risalito la scalinata trovando i due, entrambi cittadini georgiani di 35 e 28 anni, al settimo piano.

Per i due stranieri è scattato l’arresto per il tentato furto. Il 35enne è stato anche denunciato per possesso e fabbricazione di documenti falsi in quanto trovato i possesso di una patente di guida bielorussa presumibilmente contraffatta.