Topi d’appartamento in azione in corso Tortona: la polizia ne arresta uno, l’altro scappa

Martedì sera, intorno alle 23, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in corso Tortona per la segnalazione di un tentato furto in abitazione. Due persone si stavano calando dal tetto sul balcone dell’ultimo piano.

Al loro arrivo, alcuni poliziotti si sono recati al piano dello stabile, mentre altri sono rimasti in strada per controllare eventuali vie di fuga dei due i quali, alla vista degli agenti, sono tornati sul tetto percorrendo un comprensorio di edifici in direzione di corso Belgio.

Poco dopo i due sono stati visti uscire da uno stabile della via e fuggire in centro città. Giunti in via Farini i fuggitivi si sono separati; uno dei due però, un 48enne cittadino albanese con alcuni precedenti di polizia a carico, è stato raggiunto dagli agenti del Commissariato Centro e arrestato per tentato furto.

Il successivo sopralluogo ha permesso ai poliziotti di verificare che erano state danneggiate la centralina antifurto e le finestre. Dal tetto pendeva ancora una scala artigianale in corsa utilizzata dai ladri per calarsi.