Tomaso, ma quale Hunziker… Al suo fianco una top manager

Sarà anche vero che Michelle Hunziker è in fase di meditazione e sta pensando seriamente di tornare sui propri passi per riprovarci con Tomaso Trussardi. Ma rischia di esserci un problema serio, perché lui ha in testa un’altra. Lo scoop arriva dalle pagine di “Diva e Donna” che pubblica alcune immagini scattate al largo di Sorrento. Mostrano Tomaso su uno yacht in compagnia di Ruzwana Bashir, 39enne imprenditrice inglese di origini orientali che è cofondatrice e Ceo di Peek (nota piattaforma per prenotare viaggi con sede principale a San Francisco).

«Tomaso Trussardi e Ruzwana Bashir chiacchierano sdraiati a bordo dello yacht della Capasecca di Sorrento – si legge sul settimanale – e lei accarezza Odino, il Levriero dell’imprenditore che si accomoda tra i due». E poi: «Continuano le confidenze a bordo: l’ex marito di Michelle Hunziker fuma una sigaretta, mentre Ruzwana si rinfresca con una lattina di Coca-Cola. Con amici hanno trascorso qualche giorno di vacanza tra Sorrento, Capri, Ischia e Ponza». In effetti sul profilo Instagram di Ruzwana ci sono immagini di Capri e qualche settimana fa è stata a pranzo anche in un notissimo ristorante stellato di Bergamo, la città di Trussardi. Ma tutto questo può bastare per parlare di una storia in corso nonostante manchino foto di baci e tenerezze?

Come si possono giudicare le indiscrezioni di “Chi”, solitamente molto vicino a Michelle, che solo una settimana fa descriveva un tentativo di riavvicinamento della Hunziker all’ex marito Tomaso Trussardi dopo la fine della storia con Giovanni Angiolini, anche se lui per ora non ne vuole sentire parlare. Intanto però la showgirl italo-svizzera sempre nei giorni scorsi ha condiviso una storia Instagram molto particolare. Un video nel quale si vede chiaramente la fede al dito, quella che portava durante il matrimonio.

Tra questo e la possibile maternità di sua figlia Aurora, per Michelle si preannuncia un autunno molto intenso e non solo per gli impegni di lavoro che cominceranno presto su Canale 5.