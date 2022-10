Tom Brady e Gisele Bundchen: 13 anni insieme, ora il divorzio

Alla fine si sono arresi pure loro, confermando le indiscrezioni in circolazione da diverse settimane. Tom Brady e Gisele Bundchen hanno divorziato e d’ora in avanti faranno vite separate, anche se unite dai figli.

Il quarterback 45enne leggenda della Nfl, tra i New England Patriots e i Tampa Bay Buccaneers, e la 42enne top model brasiliana: sembrava la coppia perfetta ma è arrivata al capolinea e l’hanno confermato entrambi: «Negli ultimi giorni, mia moglie e io abbiamo finalizzato il divorzio dopo 13 anni di matrimonio. Siamo arrivati a questa decisione in modo amichevole, grati per il tempo passato insieme. Abbiamo figli bellissimi e meravigliosi che saranno in ogni modo al centro del nostro mondo, continueremo a lavorare insieme come genitori per assicurarci che Benjamin e Vivian (12 e 9 anni ndr) ricevano l’amore e l’attenzione che meritano», ha scrittto lui su Instagram. E ha spiegato che la decisione è stata presa dopo una lunga riflessione, augurandosi il meglio per entrambi.

Più stringato il post di Gisele: «La decisione di porre fine a un matrimonio non è mai facile, ma ci siamo separati e sebbene sia ovviamente difficile affrontare qualcosa del genere, mi sento fortunata per il tempo che abbiamo trascorso insieme e auguro sempre il meglio a Tom. Chiedo gentilmente che la nostra privacy sia rispettata in questo momento delicato. Grazie»

Quello che non spiegano, sono i motivi. Alla base della rottura ci sarebbe soprattutto la decisione di Brady di non ritirarsi dal football, nonostante l’annuncio dato all’inizio del 2022. Eppure lo scorso febbraio i due avevano celebrato il 13esimo anno di matrimonio ed entrambi si erano scambiati messaggi d’amore su social media. «Tredici anni fa – aveva scritto Brady – entrambi abbiamo detto Sì… e sei stata la miglior cosa accaduta nella mia vita. Ti amo ora di più di quanto abbia potuto immaginare». E lei aveva risposto: «Buon anniversario amore della mia vita. Te amo!», in brasiliano e con l’emoji del cuore. Messaggi che oggi suonano con un disco rotto, perché un tribunale de4lla Florida ha messo fine anche a questa favola d’amore