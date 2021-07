Esordio ok per Lorenzo Sonego alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il tennista torinese, non senza difficoltà, ha battuto il padrone di casa Taro Daniel per 4-6 7-6 (6) 7-6 (3).

E’ stata una vera e propria maratona durata più di tre ore, ma alla fine Sonego è riuscito a conquistare l’accesso al secondo turno, dove lo aspetta il georgiano Basilashvili, atleta incostante ma se in giornata pericoloso.

