Il risveglio è dolce per gli appassionati di sport torinesi e in generale per tutti gli italiani. Merito della medaglia di bronzo conquistata dalla staffetta 4×100 mista di nuoto, un risultato storico se si pensa che prima di oggi erano arrivate solo due medaglie nella staffetta ai Giochi, entrambe nello stile libero.

Per Miressi e Ceccon seconda medaglia in questa edizione olimpica dopo l’argento nella 4×100 sl. Azzurri bravissimi a tenere a bada il ritorno della Russia, preceduta per soli cinque centesimi (3’29”22), mentre davanti statunitenti e inglesi dimostravano di essere di un altro pianeta, chiudendo con un vantaggio abissale.

Proprio del torinese Miressi l’ultima frazione a stile libero, chiusa in 47”47 per una medaglia dal sapore speciale per l‘Italia, l’unica nella notte. Martinenghi e Burdisso gli altri componenti del fantastico quartetto azzurro.