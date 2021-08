TOKYO 2020. Italia da sogno, tutto in pochi minuti: l’oro di Tamberi, poi quello di Jacobs

Italia da sballo. Due ori in una manciata di minuti. Prima quello di Tamberi, poi quello di Jacobs. Da film.

GIMBO

Dall’incubo al sogno. Cinque anni dopo, ecco l’oro per Gianmarco Tamberi. Un oro fantastico, da sogno. Che spazza via la delusione per l’infortunio che fu, scrivendo una meravigliosa pagina di storia nel salto in salto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 29enne di Civitanove Marche sale così sul gradino più alto del podio con un salto di 2.39 insieme al qatarino Barshim. E i social si scatenano per Gimbo.

JACOBS, L’UOMO PIU’ VELOCE DEL MONDO

Tamberi, che ancora festeggiava la sua medaglia, è corso ad abbracciarlo: Marcell Jacobs è l’uomo più veloce del mondo. Medaglia d’oro nei 100 metri con 9”80. Immenso. Grandioso. Pazzesco. Se la scherma piange, l’Italia dell’Atletica vola.