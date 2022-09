Tir perde due bobine d’alluminio da 50 quintali: disagi al traffico

Forti disagi alla circolazione e traffico in tilt a Beinasco a causa di un tir che ha perso due bobine d’alluminio del peso di 50 quintali. Il carico è caduto in strada (è successo in via Torino): fortunatamente nessuno è rimasto ferito né ci sono stati veicoli coinvolti nell’incidente.

AUTISTA MULTATO

La strada è stata transennata. Sul posto, con gli agenti della locale polizia municipale, è stato fatto intervenire anche un muletto che ha recuperato le bobine caricandole poi a bordo di un mezzo pesante. L’autista del tir è stato multato per non aver sistemato il carico in sicurezza. Nel giro di un’ora la situazione è tornata alla normalità.