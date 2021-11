Tir contromano a 90 all’ora sulla Torino-Savona: dramma sfiorato in mattinata [VIDEO]

Contromano in autostrada, sulla Torino-Savona, con una velocità di crociera di circa 90 chilometri orari. Si è rischiato un incidente dalle conseguenze gravissime questa mattina sull’autostrada Torino-Savona, in direzione Liguria.

Come documentano le immagini del video girato da un automobilista, intorno alle 10 un tir ha percorso contromano alcuni chilometri nella direzione sbagliata, coi veicoli che provenivano in senso contrario costretti faticosamente a scansarlo.

Tutto si è verificato tra l’area di servizio di Priero e l’uscita di Ceva. Inutili gli inviti al camionista, a suon di colpi di clacson, a fermarsi. Solo per fortuna non si sono verificati incidenti. Il guidatore del mezzo pesante, un 56enne di nazionalità ucraina, è stato poi fermato dalla polizia stradale: per lui ritiro immediato della patente, fermo del camion per tre mesi e duemila euro di multa.