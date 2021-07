Tintarella in costume, ma per il “lato b” bastano due…conchiglie. Guardate questa foto. E’ tempo d’estate, tempo di bagni, sole e mare: la bella ragazza è distesa sulla sabbia. Si sta godendo il calore abbronzante del sole. Che costume indossa? Un due pezzi davvero…speciale!! Per la parte alta, infatti, bastano due conchiglie utilizzate mo’ di coppa e il gioco è fatto. Molto sexy, non è vero?