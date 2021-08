Tim Roth alla Mole con vista su Venezia

Dopo Kevin Spacey, ospite lo scorso giugno quando era sul set del film di Franco Nero, il Museo del Cinema si prepara a ricevere un altro grande attore hollywoodiano: Tim Roth sarà a Torino lunedì 30 agosto, visiterà il museo e la città e alle 18,30 terrà una masterclass insieme al direttore Domenico De Gaetano e a Grazia Paganelli. L’evento è aperto al pubblico (il biglietto d’ingresso alla Mole costa 11 euro), ma i posti sono limitati e si possono acquistare su museocinema.it da oggi. «È un grandissimo attore, una star atipica», commenta De Gaetano. «Mi sono innamorato di lui nei film di Greenaway, poi l’ho seguito anche negli anni successivi e sono felice di riprendere con un attore di questo livello la tradizione delle masterclass che prima della pandemia avevamo iniziato con Amos Gitai e Julien Temple. Volevamo ricominciare in modo scoppiettante, credo che ci siamo riusciti».

Roth, nato a Londra nel 1961, è uno dei grandi nomi del cinema internazionale degli ultimi quarant’anni, e se gli Oscar lo hanno finora un po’ snobbato (solo una nomination per lui), la critica e il pubblico di tutto il mondo lo riconoscono come uno dei più talentuosi, carismatici e versatili dell’intero panorama.

Ha lavorato con grandi autori europei per poi raggiungere Hollywood, in cui ha scelto di lavorare a un piccolo progetto, intitolato “Le Iene”, che ha svelato il talento di Quentin Tarantino al mondo: Roth si è poi diviso tra i set di nomi celebri come Francis Ford Coppola, Tim Burton, Giuseppe Tornatore e Woody Allen, tra i tanti. Ma non ha mai snobbato neanche la tv: indimenticabile la sua performance in “Lie to me”, in cui risolveva i casi dalla mimica facciale degli interrogati, ma è stato grande anche in “Tin Star” e nell’ultima annata di “Twin Peaks”. Dopo essere passato da Cannes a luglio, Roth è in Italia per raggiungere Venezia, in cui sarà in concorso alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica con “Sundown” di Michel Franco. Appuntamento a lunedì 30 agosto, per una ripartenza di stagione cinematografica a Torino che si prospetta piena di meravigliose sorprese.