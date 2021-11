Tigre contro gatto: un insolito duello (a distanza) tra felini

Tigre contro gatto: come andrà a finire questo…insolito duello (a distanza) tra felini di stazza e taglia diversa? Pochi secondi d’attesa ed ecco svelato il finale. Micio si avvicina temerario al grosso animale e quello, per tutta risposta, gli rifila una “zampata” mettendolo in fuga. Per fortuna tra i due contendenti c’è un grosso vetro divisorio, altrimenti per il gattino sarebbero stati dolori!!