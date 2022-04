Tifosi in ansia per l’ex portiere Tacconi: «E’ in condizioni critiche»

C’è apprensione per le condizioni di salute dell’ex portiere e capitano della Juventus e della Nazionale Stefano Tacconi, 64 anni, ricoverato da ieri, in prognosi riservata, all’ospedale di Alessandria, dopo un malore accusato ad Asti. Tacconi era stato ospite venerdì sera, nell’ambito della rassegna “La giornata delle figurine”, partecipando in un ristorante della provincia a una cena benefica in favore del comitato locale della Croce Rossa Italiana, cena durante la quale l’ex numero uno della Juventus aveva presentato anche il suo libro “Junic”. Secondo quanto si è appreso l’ex calciatore, che era in compagnia di uno dei suoi figli, ha proseguito la serata in un locale da ballo nel centro della città. Ieri mattina è stato portato all’ospedale “Cardinal Massaia” di Asti, dove i medici hanno deciso il trasferimento ad Alessandria. Ora è ricoverato nel reparto di neurochirurgia per un’ischemia celebrale ed è in prognosi riservata. «Riprenditi Papi, sei un leone, vincerai anche questa battaglia», ha scritto sui social il figlio.

Tacconi con la Juventus, dove è arrivato nel 1983, è tutt’ora l’unico portiere che è riuscito ad aggiudicarsi tutte le competizioni Uefa: dalla Coppa dei Campioni all’Heysel, alla Coppa delle Coppe di Basilea contro il Porto, fino alla Uefa nel 1990. Tra le imprese di Stefano Tacconi c’è per esempio quella della Coppa Intercontinentale del 1985 in Giappone contro l’Argentinos Junior, uno dei successi più belli della storia bianconera: ai calci di rigore il portiere neutralizzò due penalty degli argentini, consentendo a Platini di segnare il gol del trionfo. Oltre a tutte le coppe internazionali, Tacconi ha conquistato due scudetti con la Vecchia Signora (1984-1986) e la Coppa Italia del 1990, con Dino Zoff in panchina. Tacconi negli ultimi tempi aveva lanciato con il figlio Andrea una linea di abiti sportivi ed aveva aperto due ristoranti, uno ad Agropoli e uno in Ungheria. Sognava di andare ad allenare in Cina.