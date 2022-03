“Ti amo ancora”: la maxi scritta compare a piazza San Carlo

Si sono messi all’opera in mattinata, poco prima delle 7. Una decina di ragazzi si sono armati di gesso e hanno realizzato la maxi scritta “Ti amo ancora” che, da qualche ora, domina il pavimento di piazza San Carlo. Una scritta bianca, enorme, rivolta verso i palazzi di destra, in direzione di piazza Castello. Ed è mistero.

Già, perché l’associazione 2050, che dovrebbe aver realizzato la “bravata”, ha scritto questo messaggio probabilmente per festeggiare l’uscita dall’emergenza sanitaria. Ma è Torino la destinataria dell’enorme messaggio o qualche ex? E come hanno fatto i ragazzi a posizionare il nastro adesivo, operazione che comporterebbe ore, senza che nessuno notasse niente?

E c’è anche chi, come i responsabili social della Fisac Cgil Gruppo Intesa San Paolo, che hanno postato sulla loro pagina l’immagine di copertina dell’articolo, chiede tra il serio e il faceto: “Che sia una dichiarazione d’amore per la banca?”.