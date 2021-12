ThyssenKrupp, 14 anni fa la tragedia: “Ma lo Stato ha dimenticato”

Mattinata di celebrazioni al Cimitero Monumentale in memoria delle sette vittime del rogo della ThyssenKrupp, incidente sul lavoro avvenuto 14 anni fa, nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, allo stabilimento di corso Regina Margherita.

I PARENTI DELLE VITTIME: “TRADITI, VOGLIAMO GIUSTIZIA”

A parlare, davanti al memoriale costruito per gli operai deceduti, i parenti delle vittime. “Ci sentiamo presi in giro, traditi dallo Stato – ha rivelato Rosina, madre di Giuseppe Demasi, uno degli operai deceduti nel rogo -. In questi anni abbiamo visto come se si fosse spenta l’attenzione sulla nostra tragedia. Noi non dimentichiamo e chiediamo sempre che i responsabili vengano puniti”. A farle eco Laura, sorella di Rosario Rodinò: “Noi non vogliamo vendette, ma soltanto che venga fatta giustizia”.

IL SINDACO LO RUSSO: “MAI PIU’ MORTI SUL LAVORO”

“A ricordare il tragico incidente anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo: “Quel devastante incendio rimane una ferita tremenda per la città – ha scritto il primo cittadino su Facebook -. Forte rimane anche il dolore e la richiesta di giustizia dei familiari, che da 14 anni convivono con il dolore e il senso di ingiustizia. La cerimonia di commemorazione di questa mattina al Sacrario diventa un monito per poter dire, finalmente, mai più morti sul lavoro”.

(foto: Stefano Lo Russo – profilo Facebook)