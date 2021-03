The Outer Worlds, è uscito Assassinio su Eridano!

È ora di indossare il cappello da ispettore. Oggi Obsidian Entertainment e Private Division hanno lanciato Assassinio su Eridano, il secondo e ultimo DLC per The Outer Worlds.

Assassinio su Eridano è un appassionante giallo interstellare che sarà compito dei giocatori risolvere. Il portavoce di Rizzo, la famosa Helen Alcione, è stata ritrovata morta e toccherà a te dipanare questa matassa di misteri, inganni e segreti. Potrai scoprire indizi sulle scene del crimine e sbloccare nuove opzioni nelle missioni utilizzando un nuovissimo dispositivo, l’Amplificatore di discrepanze, oltre a interrogare una serie di eccentrici e pittoreschi sospetti. Inoltre, Assassinio su Eridano innalza di 3 il livello massimo, aggiunge nuove armi scientifiche, nuove armature e sblocca nuove opzioni per la configurazione delle abilità.

Assassinio su Eridano è un’espansione di The Outer Worlds e richiede il gioco base: per accedere ai contenuti del DLC i giocatori dovranno aver superato le missioni su Monarch.

Assassinio su Eridano è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One, a cui si aggiungono PS5 e Xbox Series X grazie alla retrocompatibilità. Il prezzo è di € 14,99; gli utenti del Game Pass Xbox riceveranno uno sconto del 10%. L’espansione uscirà successivamente quest’anno anche su Nintendo Switch. Assassinio su Eridano è inoltre disponibile come parte del pass che include il primo DLC, Pericolo su Gorgone, al prezzo scontato di € 24,99.

Insieme all’espansione oggi è stato pubblicato un aggiornamento che rimuove i limiti al framerate quando si gioca su PlayStation 5 o Xbox Series X. L’aggiornamento permette inoltre ai giocatori di caricare un salvataggio creato oltre il “punto di non ritorno” ponendo il personaggio a bordo dell’Inaffidabile. In questo modo è possibile giocare un’espansione senza dover creare una nuova partita e un nuovo personaggio.